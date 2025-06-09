Названы две причины отключать Bluetooth в смартфоне

Специалисты немецкого агентства по безопасности Stiftung Warentest назвали причины отключать Bluetooth-соединение в смартфоне. Их процитировало издание PC-WELT, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Одной из причин не включать беспроводное соединение без необходимости эксперты назвали проблемы с аккумулятором. По их словам, работающий в фоновом режиме модуль Bluetooth может способствовать повышенному расходу энергии батареи устройства.

При этом главной причиной отслеживания статуса Bluetooth в Stiftung Warentest назвали риск удаленного взлома. "Всегда есть уязвимости, которые могут активно эксплуатироваться злоумышленниками для захвата устройств с поддержкой Bluetooth", - заметили специалисты.

К методам взлома отнесли атаку Bluejacking, когда с помощью смартфона жертвы начинают рассылать спам-сообщения. При помощи атаки Bluebugging злоумышленники могут получить контроль над устройством, Man-in-the-middle - перехватить передаваемые между двумя гаджетами данные.

Также эксперты заметили, что некоторые приложения могут использовать Bluetooth смартфона для сбора информации и настройки рекламы. Это было доказано в исследовании 2018 года.