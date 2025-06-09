В Иране высказались о шестом раунде переговоров с США

Иран в подходящее время объявит о дате и месте проведения шестого раунда переговоров с США по урегулированию разногласий вокруг ядерной программы Тегерана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

"На данный момент у меня нет информации для журналистов о шестом раунде переговоров. Если решение будет принято, оно будет объявлено позже", - сказал дипломат на брифинге.

По его словам, "любой план, в котором не учтены интересы и права иранского народа - как в сфере мирной ядерной энергетики, включая обогащение урана, так и в части отмены незаконных санкций, - неприемлем".

"Мы передадим через Оман нашу собственную инициативу противоположной стороне сразу после ее окончательной доработки. Безусловно, в интересах США - серьезно рассмотреть это предложение", - добавил он.

Ранее мы сообщали, что Иран ожидает увеличения транзита при достижении соглашения с США.