Автокатастрофа на трассе Сумгайыт - Баку

Ночью на дороге Сумгайыт - Баку, вблизи Бакинского международного автовокзала, произошло дорожно-транспортное происшествие, передает Day.Az.

По предварительным данным, автомобиль совершил наезд на пешехода, который пытался перейти проезжую часть в неположенном месте. В результате столкновения пешеход оказался под колёсами транспортного средства.

По данному факту ведется расследование.

Ранее мы сообщали, что на парковке в Баку убит охранник.