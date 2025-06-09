https://news.day.az/society/1759024.html Автокатастрофа на трассе Сумгайыт - Баку - ВИДЕО Ночью на дороге Сумгайыт - Баку, вблизи Бакинского международного автовокзала, произошло дорожно-транспортное происшествие, передает Day.Az. По предварительным данным, автомобиль совершил наезд на пешехода, который пытался перейти проезжую часть в неположенном месте.
Автокатастрофа на трассе Сумгайыт - Баку - ВИДЕО
Ночью на дороге Сумгайыт - Баку, вблизи Бакинского международного автовокзала, произошло дорожно-транспортное происшествие, передает Day.Az.
По предварительным данным, автомобиль совершил наезд на пешехода, который пытался перейти проезжую часть в неположенном месте. В результате столкновения пешеход оказался под колёсами транспортного средства.
По данному факту ведется расследование.
Ранее мы сообщали, что на парковке в Баку убит охранник.
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