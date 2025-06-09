В Азербайджане стартуют военные учения с Турцией - ФОТО
Военнослужащие Турции прибыли в Азербайджан для участия в масштабных учениях "Нерушимое братство", которые пройдут на территории Нахчыванской Автономной Республики.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции, колонна с военной техникой и личным составом пересекла границу через мост, где прошла торжественная церемония обмена флагами.
Совместные командно-штабные учения с компьютерной поддержкой состоятся с 12 по 19 июня. В них примут участие военнослужащие вооруженных сил Азербайджана и Турции. Учения направлены на укрепление слаженности, повышение оперативных навыков и демонстрацию высокого уровня стратегического взаимодействия двух братских армий.
Ранее сообщалось, что военные Азербайджана приняли участие в учениях "Решительная сила - 2025".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре