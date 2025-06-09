Командующий ВВС Азербайджана приехал в Узбекистан

Делегация во главе с заместителем министра обороны Азербайджанской Республики - командующим Военно-воздушными силами генерал-лейтенантом Намигом Исламзаде совершила визит в Республику Узбекистан.

Об этом Day.Az сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Отмечается, что визит состоялся по приглашению командующего Войсками противовоздушной обороны и Военно-воздушными силами Республики Узбекистан генерал-майора Ахмада Бурханова.

"Сначала в парке-площади Гейдара Алиева в Ташкенте были возложены цветы к памятнику Общенациональному лидеру азербайджанского народа, почтена его светлая память.

Генерал-лейтенант Намиг Исламзаде встретился с министром обороны Республики Узбекистан генерал-майором Шухратом Халмухамедовым и своим узбекским коллегой генерал-майором А.Бурхановым.

В ходе встреч были обсуждены текущее состояние и перспективы развития двустороннего военного сотрудничества. Была отмечена важность взаимных визитов в целях развития обмена опытом между Азербайджаном и Узбекистаном в области военной авиации и противовоздушной обороны, состоялся обстоятельный обмен мнениями и по другим вопросам.

В рамках визита азербайджанская делегация также посетила аэродром "Чирчик" и одну из воинских частей, ознакомилась с их деятельностью и созданными условиями.

В заключение были обсуждены темы, представляющие взаимный интерес, даны ответы на вопросы", - говорится в сообщении ведомства.