Официальный Баку ответил на высказывания Мединского

Заявление помощника президента Российской Федерации Владимира Мединского, прозвучавшее 9 июня в интервью телеканалу Russia Today и содержащее искажение фактов по поводу прошлого армяно-азербайджанского конфликта, а также представление Карабаха в качестве "спорной территории", вызывает сожаление и недоумение.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя высказывания Мединского.

"Удивительно, что помощник президента Российской Федерации и одновременно председатель Межведомственной комиссии по историческому просвещению РФ Владимир Мединский, по всей видимости, не знает, что Карабах никогда не был спорной территорией. Напоминаем: Карабах - исконная земля Азербайджана. Россия сама признала и признает Карабах частью Азербайджана. Вопрос вызывает и тот факт, что помощник президента страны, которая сама была сопредседателем Минской группы, либо не понимает, либо не хочет понимать официальную позицию своего государства по данному вопросу", - сказал он.

По его словам, к сожалению, Мединский также проводит недопустимую параллель между войной России против Украины и ситуацией в Карабахе.

"Азербайджан никогда не нарушал территориальную целостность других государств и не вел агрессивных войн против других стран, а потому подобные сравнения абсолютно некорректны. В 2020 и 2023 годах Азербайджан провел на своей суверенной, международно признанной территории справедливую Отечественную войну и антитеррористическую операцию. 44-дневная Отечественная война и антитеррористические мероприятия, продолжавшиеся менее суток в 2023 году, завершились полной победой Азербайджана и поражением Армении. Тем самым была положена точка в армянской оккупации, в полном соответствии с нормами и принципами международного права.

Мы рекомендуем господину Мединскому воздерживаться от распространения ошибочных утверждений по вопросам, не входящим в его компетенцию, и не наносить вреда межгосударственным отношениям", - подчеркнул Гаджизаде.

Ранее МИД Азербайджана назвал число жертв армянского минного террора.