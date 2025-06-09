Президент Армении прикрыл отпуск в Ницце сказками про защиту океана

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как хитро президент Армении устроил себе отпуск.

Day.Az представляет публикацию:

Президент Армении Ваагн Хачатурян очень устал за год. Сил не было решительно никаких. "Нужен отпуск!" - подумал Хачатурян и стал прикидывать, куда бы смотаться. О, Ницца! Прекрасное место.

Казалось бы, чего тут такого? Берешь билеты, отель - и вперед, отдыхай сколько влезет. Но зачем делать по-простому, если можно скрысить и полететь под видом командировки? Так наш товарищ Хачатурян и поступил.

Таким нехитрым образом Ваагн Хачатурян оказался среди участников Саммита ради океана, который как раз сегодня проходит в Ницце.

Вообще ничего человека не смущает. Куда Армения, куда океаны? А Хачатуряну плевать: главное, сделал себе повод поехать бесплатно отдохнуть. Посидит часик, вздремнет - а как мероприятие закончится, отправится армянский президент бухать, осматривать местные достопримечательности.