ВБ оценил усилия Азербайджана по расширению прав женщин в сфере занятости

Азербайджан сделал значительный шаг вперед в направлении обеспечения равного доступа женщин к трудовой деятельности.

Как передает Day.Az, об этом было сказано во время презентации проекта Всемирного банка Women, Business and the Law ("Женщины, бизнес и законодательство").

Как отметила старший специалист по развитию частного сектора в рамках проекта Women, Business and the Law Джулия Браунмиллер, ранее законодательство запрещало женщинам работать по 674 профессиям, включая машинистов поездов, водителей автобусов и вспомогательных рабочих. Однако благодаря инициативе Women, Business and the Law, были проведены правовые реформы, и эти барьеры устранены.

В качестве примера Браунмиллер привела вдохновляющую историю Самиры - первой женщины-машиниста на "Азербайджанских железных дорогах".

"Ей 26 лет, она окончила профессиональное училище и сегодня обеспечивает свою семью. Самиру переполняет радость и гордость за то, что ей удалось осуществить мечту детства - стать машинистом. Без проведённых правовых реформ эта мечта так и осталась бы недостижимой. Подобные реформы - это реальные примеры того, как, объединив усилия, мы можем раскрыть весь потенциал для расширения прав и возможностей женщин, обеспечив им равные условия труда наряду с мужчинами", - подчеркнула она.