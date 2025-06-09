https://news.day.az/world/1759097.html Все пассажиры упавшего в США самолета выжили Все пассажиры самолета, упавшего в городе Туллахома, штат Теннесси, США, выжили. Об этом сообщает CNN, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Уточняется, что всего на борту воздушного судна было около 20 человек, включая пассажиров и членов экипажа.
Все пассажиры упавшего в США самолета выжили
Все пассажиры самолета, упавшего в городе Туллахома, штат Теннесси, США, выжили. Об этом сообщает CNN, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Уточняется, что всего на борту воздушного судна было около 20 человек, включая пассажиров и членов экипажа. По словам представителя городских властей Лайла Рассела, четырех человек с травмами доставили в больницы для лечения. Остальным оказали помощь на месте. Федеральное управление гражданской авиации США начало расследование инцидента.
Пассажирский самолет DeHavilland DH-6 Twin Otter потерпел крушение в американском городе Туллахома 8 июня. В сети появились кадры с места происшествия.
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