https://news.day.az/sport/1759099.html Азербайджанские боксеры завоевали семь медалей в Грузии Завершился молодежный международный турнир по боксу, который проходил в Поти, Грузия. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сборная Азербайджана завершила соревнования с семью медалями.
Азербайджанские боксеры завоевали семь медалей в Грузии
Завершился молодежный международный турнир по боксу, который проходил в Поти, Грузия.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сборная Азербайджана завершила соревнования с семью медалями.
Члены нашей команды Билалхабаши Назаров (50 кг), Зидан Гумбатов (55 кг) и Магомед Джафаров (+90 кг) победили всех своих соперников и заняли первое место. Субхан Бабаев (57 кг) и Гусейн Гусейнли (90 кг), проигравшие в финале, завоевали серебряные медали.
Нихат Гасымов (50 кг) и Рза Рзаев (75 кг) завершили турнир с бронзовыми медалями.
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