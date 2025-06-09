Азербайджанские боксеры завоевали семь медалей в Грузии

Завершился молодежный международный турнир по боксу, который проходил в Поти, Грузия.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сборная Азербайджана завершила соревнования с семью медалями.

Члены нашей команды Билалхабаши Назаров (50 кг), Зидан Гумбатов (55 кг) и Магомед Джафаров (+90 кг) победили всех своих соперников и заняли первое место. Субхан Бабаев (57 кг) и Гусейн Гусейнли (90 кг), проигравшие в финале, завоевали серебряные медали.

Нихат Гасымов (50 кг) и Рза Рзаев (75 кг) завершили турнир с бронзовыми медалями.