ВОЗ сохранила режим ЧС из-за оспы обезьян

Во всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что вспышка оспы по-прежнему сохраняет статус чрезвычайной ситуации. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает Reuters.

Режим ЧС был объявлен 14 августа из-за массового распространения заболевания mpox (произносится как "Эмпокс", и является новым наименованием оспы обезьян). По словам главы ВОЗ, проблема распространения оспы обезьян требует принятия скоординированных мер реагирования "странами и партнерами".

В ноябре прошлого года гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мировое здравоохранение продолжает оставаться в режиме чрезвычайной ситуации из-за оспы обезьян.

Ранее глава ВОЗ призвал немедленно запретить ароматизаторы в табачных изделиях.