https://news.day.az/world/1759037.html Полиция выстрелила в журналистку в Лос-Анджелесе - ВИДЕО Журналистка получила резиновую пулю во время прямого эфира в Лос-Анджелесе. Лорен Томаси - корреспондент австралийского канала 9News. Как передает Day.Az, в его редакции сообщили, что их репортер попал "под перекрестный огонь хаотичных протестов", и добавили, что в журналистку выстрелил американский полицейский.
Полиция выстрелила в журналистку в Лос-Анджелесе - ВИДЕО
Журналистка получила резиновую пулю во время прямого эфира в Лос-Анджелесе. Лорен Томаси - корреспондент австралийского канала 9News.
Как передает Day.Az, в его редакции сообщили, что их репортер попал "под перекрестный огонь хаотичных протестов", и добавили, что в журналистку выстрелил американский полицейский.
В Лос-Анджелесе протесты проходят уже три дня: демонстранты выступают против миграционной политики Трампа. На улицах города были развернуты войска Национальной гвардии. Губернатор Калифорнии Ньюсом потребовал от Трампа отозвать приказ о размещении двух тысяч солдат, назвав его незаконным.
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