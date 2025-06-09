Полиция выстрелила в журналистку в Лос-Анджелесе

Журналистка получила резиновую пулю во время прямого эфира в Лос-Анджелесе. Лорен Томаси - корреспондент австралийского канала 9News.

Как передает Day.Az, в его редакции сообщили, что их репортер попал "под перекрестный огонь хаотичных протестов", и добавили, что в журналистку выстрелил американский полицейский.

В Лос-Анджелесе протесты проходят уже три дня: демонстранты выступают против миграционной политики Трампа. На улицах города были развернуты войска Национальной гвардии. Губернатор Калифорнии Ньюсом потребовал от Трампа отозвать приказ о размещении двух тысяч солдат, назвав его незаконным.