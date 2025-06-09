ААЦ провалила тест на честность: Гарегину II поздно надевать штаны

Автор: Акпер Гасанов

Шоу должно продолжаться. Это не только название самого известного хита группы Queen в исполнении блистательного Фредди Меркьюри, но и краткое содержание внутриполитических процессов, протекающих в Армении. Общественность, которая давно расколота на противников и сторонников действующей власти, на желающих двигаться в Европу или направлении России и так далее.

С недавних пор раскол произошел еще и по линии противостояния между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и католикосом всех армян Гарегином II. Практически ежедневно мы читаем о новых подробностях данного конфликта. На сей раз, например, Пашинян снова и настойчиво заявил, что Гарегин II нарушил свой добровольный обет безбрачия и имеет ребенка.

"Это факт, и если Гарегин II попытается его опровергнуть, я докажу в необходимом формате. В соответствии с этим, согласно каноническому праву Армянской Апостольской Церкви, Гарегин II не мог быть епископом, архиепископом, не мог быть избранным и не может быть католикосом. Ктрич Нерсисян должен освободить Патриаршую резиденцию", - выстроил логическую цепочку Никол Воваевич.

Если кто-то не в курсе, то я напомню, что Ктрич Нерсисян - это не оскорбление в адрес главы ААЦ, отпущенное Николом Воваевичем. Таково имя католикоса всех армян, что называется, в миру. Вот именно к ней, к мирской жизни, ему и предлагает вернуться действующий премьер-министр Армении, которого никак ичаче, кроме как Николом Пашиняном, не зовут.

"Как верующий последователь Армянской Апостольской Церкви, как человек, который с нежностью относится к каждой ценности, каждой реликвии, каждому образу и камню нашего духовного наследия, я заявляю: Армянская Апостольская Святая Церковь должна иметь новоизбранного католикоса, добропорядочность которого будет проверена и подтверждена перед выборами католикосата. Призываю верующих последователей Святой Армянской Апостольской Церкви объединиться вокруг повестки освобождения Патриаршей резиденции с любовью и по-христиански, и избрания католикосом всех армян поистине святого священнослужителя", - предлагает Пашинян.

И тут необходимо кое о чем напомнить. Как известно, Гарегин II в 1975 году, по указанию бывшего католикоса Вазгена I выехал в ФРГ, где служил в чине духовного пастыря и продолжал богословское образование в Боннском университете. В 1975 году продолжил образование в Венском университете. В 1979 году вернулся в Эчмиадзин, впоследствии выехал в Загорск, где учился в аспирантуре при Московской духовной академии Русской православной церкви.

То есть, рассуждая чисто теоретически, искомый Пашиняном сын католикоса всех армян вполне мог быть плодом тоски и печали по Армении, которая окутала душу и тело Гарегина II, когда он пребывал на чужбине. Самого Пашиняна, когда действующий католикос всех армян мог, в тоске по Армении согрешить, например в ФРГ, вообще еще на свете не было. Да и вообще, далеко не один такой в ААЦ!

Такую глубокую мысль высказал бывший депутат от фракции "Гражданский договор" и основатель партии "ОНСП" (Объединённая национальная социалистическая партия) Овик Агазарян в беседе с армянскими журналистами. "Все знают, что в Церкви никто не соблюдает обет безбрачия. И правильно делают - это моё личное мнение", - заявил Агазарян. Странно, что его не предали анафеме за такие речи.

Ведь получается, что попытки Пашиняна найти католикоса, который бы соблюдал целибат, заранее обречены на провал. Николу Воваевичу, дадим волю сарказму, придется выдвигать на пост главы ААЦ кого-то из правящей партии. Впрочем, тут даже не этот момент является важным.Как видим, премьер-министр Армении не предлагает ликвидировать или ослабить ААЦ - напротив, он апеллирует к её духовным и моральным основам.

Гарегин II на момент написания статьи хранит молчание. Однако в подобных обстоятельствах молчание - не золото. Его молчание - это согласие с теми обвинениями, что озвучены Пашиняном. Ведь получается, что жить во лжи и лицемерии - привычное состояние для католикоса всех армян.Возможно, впервые в истории независимой Армении светская власть заявляет, что вера должна очищаться не декларируемыми догмами, а поступками.

Пашинян не разрушает армянскую церковь - он предлагает ей вызов быть честной перед собой. Это болезненный, но важный момент истины как для верующих, так и для духовных лидеров.Но что мы видим на данный момент? Неготовность ААЦ и ее лидера жить, согласно заповедям, которые они читают пастве. А коли так, то Гарегину II действительно пора снять крест. Потому, что надевать штаны ему, судя по всему, уже поздно.