Автор: Мехти Ахмедзаде

В конце февраля текущего года Баку посетила делегация Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF) во главе с ее председателем Стивеном Шнеком. Отметим, что USCIRF - это структура, которая в последние годы постоянно обвиняет Азербайджан в отсутствии религиозной свободы, преследовании верующих и тому подобном.

Тогда мистер Шнек и его команда провели встречи в МИД, в Госкомитете по работе с религиозными организациями. Сам Шнек заявил, что визит был осуществлен с целью непосредственного ознакомления с опытом, накопленным в сфере регулирования религиозных вопросов в Азербайджане за последний год. В рамках визита он также намеревался встретиться с представителями различных религиозных общин Азербайджана. Состоялись ли эти встречи, неизвестно. Хотелось бы ошибиться, но почему-то кажется, что главу USCIRF вряд ли интересовало положение иудеев, православных христиан или даже католиков в Азербайджане. Он прибыл с иными целями и намерениями. Об этом позволяют говорить постоянные истерики возглавляемой им комиссии.

Напомним, что Азербайджан является одной из немногих стран в мире, где дружно в мире живут представители разных религий, не сталкиваясь с дискриминацией на государственном уровне. Здесь действуют мечети, православные и католические храмы, синагоги, армянская церковь в центре Баку, несмотря на оккупацию части азербайджанских территорий в прошлом.

Все эти факты, похоже, никак не вписываются в шаблонные отчеты USCIRF, которые год за годом копируют одни и те же обвинения, зачастую без конкретных фактов или ссылаясь на устаревшие данные.

И вот, в очередной раз, 5 июня, Комиссия провела виртуальные слушания на тему "Состояние религиозной свободы в Азербайджане", обсудив ухудшение ситуации с религиозными правами и, внимание, "разрушение армянского культурного наследия" в Карабахе.

То, что в азербайджанском Карабахе никогда не было "армянского наследия", Коммиссия мистера Шнека либо не знает, либо знает, но гонит чушь по заказу.

Далее он отметил, что без вмешательства США ситуация с религиозной свободой в Азербайджане вряд ли улучшится. Так все и так идеально в стране. Все живут в мире и гармонии. Назовите хоть один факт того, что религиозная свобода здесь ограничивается. Не назвали, потому что нет таких случаев.

Далее Шнек призвал Конгресс приоритетно рассматривать вопросы религиозной свободы в своей внешней политике, включая увязку военной помощи с улучшением религиозных прав и выступил за проведение независимых международных мониторинговых миссий в "Нагорном Карабахе" без сопровождения азербайджанской стороны для оценки состояния религиозных и культурных объектов.

В своем ежегодном отчете за 2025 год USCIRF рекомендует сохранить Азербайджан в списке стран, вызывающих особую озабоченность Государственного департамента США за серьезные нарушения религиозной свободы. Также предлагается ввести целевые санкции против азербайджанских чиновников, ответственных за эти нарушения, и содействовать проведению независимых оценок культурного и религиозного наследия в Карабахе.

То есть мистер Шрек на полном серьезе предлагает провести мониторинг на международно признанной территории Азербайджана без участия самого Азербайджана. Смешно? Абсолютно. Интересно, понравилось бы ему, если бы в Баку заявили о том, что нужно провести мониторинг например, в Лос-Анджелесе или Чикаго, без участия американских властей? Навряд ли Шнек воспринял бы такую идею как "норму международной практики". Но, как показывает опыт, двойные стандарты - излюбленный инструмент таких идиотов.

Кроме того, администрация Трампа четко указала свою цель - сперва Америка. Тем временем демократы и другие продажные личности наподобие Шнека отчаянно пытаются заставить Госдеп и другие структуры совать свой нос в чужие дела, как это делал Байден. Что стало с Байденом, всем, думаю, известно. Проиграл и ушел с позором.

За всей этой мнимой обеспокоенностью и громкими заявлениями скрываются куда более прозаичные цели. Под вывеской борьбы за свободу вероисповедания снова продвигается политическая повестка, не имеющая ничего общего с защитой прав религиозных общин. Попытки подорвать авторитет Азербайджана, навязать внешнюю интерпретацию внутренних процессов и выставить страну в негативном свете - вот истинная задача таких структур, как USCIRF.

Азербайджан давно доказал, что способен сам обеспечить равные условия для всех религиозных конфессий. И по факту, все в нашей стране живут в мире и гармонии. Но именно этот факт и вызывает раздражение у тех, кто привык видеть в других странах лишь управляемые объекты. Уважение к суверенитету, праву на самостоятельное развитие и внутреннюю стабильность не вписывается в привычные лекала продажных комиссий.

Именно поэтому любые предложения о миссиях без согласования с Баку не только абсурдны, но и откровенно провокационны. Это не забота, а давление. Не помощь, а попытка контроля. Подобные инициативы вызывают лишь один вопрос - где граница между мониторингом и вмешательством? И если её больше не существует, тогда ни одна страна не может чувствовать себя в безопасности.