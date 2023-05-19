Будет проведен второй саммит Китай-Центральная Азия

Следующий саммит Китая и центральноазиатских стран пройдет в Казахстане в 2025 году. Об этом заявил в пятницу на саммите Китай - Центральная Азия председатель КНР Си Цзиньпин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Следующий саммит пройдет в Казахстане в 2025 году", - приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.

Лидеры Китая и Центральной Азии договорились о проведении заседаний в таком формате каждые два года поочередно в Китае и странах Центральной Азии.

В заседании также участвуют президенты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Саммит проходит в Сиане (северо-западная китайская провинция Шэньси) с 18 по 19 мая.