Прокладка дороги Решт-Астара является альтернативой Суэцкому каналу

Прокладка дороги Решт-Астара стала альтернативой Суэцкому каналу.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, таков был основной тезис выступления заместителя председателя правительства России Александра Новака.

В своем интервью он отметил: "Мы договорились о том, что у нас объем грузооборота ж/д составит 15 млн тонн в год. И это касается только транзитных грузов. В дальнейшем мы будем расширять соответствующие мощности".

Также он подчеркнул, что строительство железной дороги Астара-Решт позволит замкнуть полностью сообщение по территории России, Азербайджана и Ирана.

Ранее мы сообщали о том, что Россия и Иран подтвердили превосходство азербайджанского транзитного маршрута.