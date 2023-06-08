Турецкие спецслужбы провели удачную операцию

Спецслужбы Турции нейтрализовали в иракской Сулеймание трех боевиков террористической организации РПК, в числе которых один из главарей этой кровавой организации Фехми Огмен.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, Огмен по позывным "Синан Дижвал" числился в "сером" списке особо опасных преступников, разыскиваемых по линии МВД Турции.

Национальная разведывательная организация Турции (MİT) определила местонахождение группы террористов в районе Чемчемал иракской Сулеймании, по которым был нанесен точечный удар.

Фехми Огмен вступил в ряды террористов в 1993 году, участвовал в террористической деятельности на территории Турции и за ее пределами. Он считается организатором и участником многих терактов в регионе.

Наряду с Огменом нейтрализованы террористы Мехмет Салих Чакал под кодовым именем "Мазлум Кочер" и Ахмет Мухаммет Али по позывным "Арарат Толхидал".

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РПК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.

США и Европейский союз внесли РПК в списки террористических организаций.

В последние годы РПК стремится переложить ответственность за кровавые преступления в регионе на свои ответвления.

В Сирии террористы РПК прикрываются названиями PYD и YPG, а в последние два года называют себя "Сирийскими демократическими силами".

В Иране РПК действует как "Партия свободной жизни Курдистана" (PJAK).

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