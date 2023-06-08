Правозащитники обвиняют иранский режим в негуманном отношении к священнослужителю

Уважаемый суннитский белуджский священнослужитель Молави Абдулмаджид Морадзахи последние четыре месяца томится в одиночной камере без каких-либо официальных обвинений.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, 63-летний мужчина, известный своей влиятельной ролью советника Молави Абдулхамида, самого известного суннитского священнослужителя страны, был арестован 30 января во время антиправительственных протестов в юго-восточном городе Захедан.

Активисты-белуджи, отслеживающие нарушения прав человека в провинции Систан и Белуджистан, сообщили, что Морадзахи подвергается пыткам.

По его словам, во время телефонного разговора с матерью, который длился несколько секунд, священнослужитель не мог говорить из-за жестокого обращения с ним.

В письме, опубликованном правозащитной организацией Haalvsh, семья Морадзахи призвала суннитских ученых, правозащитные группы и международные организации помочь добиться его освобождения.

Ранее мы писали о том, что Иран обвиняют в жестоком обращении с заключенными журналистами.