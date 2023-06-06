Иран обвиняют в жестоком обращении с заключенными журналистами
Прошло уже больше месяца с момента ареста Саджада Шахраби, радиоведущего, который также является братом Шимы Шахраби, главного редактора персоязычного оппозиционного веб-сайта.
Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, Шахраби, которого содержали в одиночной камере и допрашивали в течение нескольких недель, перевели в общую камеру тегеранской тюрьмы Эвин.
Ранее агенты Министерства разведки ворвались в дом родителей Шахраби и изъяли его ноутбук, мобильный телефон и банковские карты, а также доллары США, которые нужны его отцу для его ювелирного бизнеса.
В тот же день Шахраби был доставлен в прокуратуру безопасности, где ему было предъявлено обвинение в сборищах и сговоре против режима, а также в сотрудничестве с "враждебными" СМИ.
Находясь в одиночной камере, Шахраби подвергался жесткому физическому и психологическому давлению во время 12-дневного допроса, в ходе которого основное внимание уделялось деятельности его сестры, их отношениям и деятельности IranWire. Следователи угрожали арестовать членов семьи в качестве средства принуждения.
Тем временем отца Шахраби вызвали в офис Министерства разведки и допросили о журналистской деятельности его дочери и отношениях между его детьми. Его мобильный телефон также был конфискован.
Ни одно из изъятых у семьи вещей не было возвращено.
Мы уже писали о сложностях, с которыми сталкиваются журналисты в Иране.
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