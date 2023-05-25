Иран продолжает подавлять свободу слова

Власти Ирана объявили даты начала судебных процессов над двумя иранскими журналистками, которых преследуют за освещение событий, связанных со смертью Махсы Амини во время содержания под стражей в полиции.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, суд над Элахе Мохаммади предстанет перед судом 29 мая, а 30 мая состоится суд над Нилуфар Хамиди, заявил представитель судебной власти Масуд Сетайеши.

Отметим, что журналисты были арестованы восемь месяцев назад.

Сетаеши заявил, что адвокатам журналистов был предоставлен доступ к документам дела, что отрицают их семьи.

Обвинения против двух журналистов включают сотрудничество с "враждебным" правительством США, сговор с целью совершения преступлений против национальной безопасности и участие в пропагандистской деятельности против режима. Обвинения могут повлечь за собой смертную казнь.

Хамеди, репортер тегеранской газеты Shargh Daily, был арестован в сентябре после публикации фотографии родителей Амини в тегеранской больнице Касра через несколько дней после смерти молодой женщины.

Мохаммади из ежедневной газеты HamMihan была взята под стражу за освещение похорон Амини в ее родном городе Саккез.

Правозащитные группы и наблюдатели за свободой СМИ осудили арест и судебное преследование Хамеди и Мохаммади, а также продолжающееся подавление Исламской Республикой инакомыслия и СМИ.

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