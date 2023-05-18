Иранские журналисты сталкиваются с давлением

Организация "Репортеры без границ" призвала иранские власти "прекратить терроризировать" журналистов и освободить всех задержанных во время многомесячного подавления инакомыслия и СМИ, передает Day.Az.

"Исламская Республика Иран возобновила свои деспотичные аресты журналистов после короткой передышки", - говорится в заявлении базирующейся в Париже организации по защите свободы СМИ.

"Журналисты подвергаются рейдам в их домах, физическому насилию и содержанию под стражей без связи с внешним миром. Эта возобновившаяся атмосфера страха для иранских журналистов неприемлема", - сказал Джонатан Дагер, глава ближневосточного отдела организации.