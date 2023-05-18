https://news.day.az/world/1565248.html Иранские журналисты сталкиваются с давлением
Иранские журналисты сталкиваются с давлением
Организация "Репортеры без границ" призвала иранские власти "прекратить терроризировать" журналистов и освободить всех задержанных во время многомесячного подавления инакомыслия и СМИ, передает Day.Az.
"Исламская Республика Иран возобновила свои деспотичные аресты журналистов после короткой передышки", - говорится в заявлении базирующейся в Париже организации по защите свободы СМИ.
"Журналисты подвергаются рейдам в их домах, физическому насилию и содержанию под стражей без связи с внешним миром. Эта возобновившаяся атмосфера страха для иранских журналистов неприемлема", - сказал Джонатан Дагер, глава ближневосточного отдела организации.
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