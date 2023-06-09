Венгрию заинтересовал туркменский газ

Венгрия выразила заинтересованность в импорте природного газа из Туркменистана, который может смягчить энергетический кризис в Европе, вызванный конфликтом на Украине и санкциями Евросоюза в отношении России. Это заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, который вместе с делегацией премьер-министра Виктора Орбана прибыл в Ашхабад с официальным визитом, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Война в Украине и санкции, наложенные Евросоюзом, привели к кризису, который можно решить в первую очередь через использование новых источников энергии", - сказал глава МИД Венгрии.

Сийярто отметил, что Венгрия рассматривает туркменский газ "как одно из возможных решений текущего энергетического кризиса в Европе". Он также отметил, что Туркменистан обладает значительными запасами природного газа, но пока не существует маршрутов его доставки в Европу. В связи с этим министр заявил о "чрезвычайно большом интересе Венгрии к созданию инфраструктуры, которая позволит включить туркменский газ в энергетическую систему европейских стран, включая Венгрию".