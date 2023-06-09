США рассказали как будут сдерживать Иран

Власти США считают противостояние "опасным шагам" Ирана с помощью дипломатии и ограничительных мер, наилучшим вариантом в текущей ситуации.

Как передает Day.Az, об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

По его словам, на этом фоне Вашингтон одобряет действия Эр-Рияда по нормализации взаимодействия с Тегераном. "США продолжают считать, что дипломатия, дополненная мерами экономического давления, сдерживанием и крепким сотрудничеством в сфере обороны, - это лучший способ сдержать эти опасные действия. Мы поддерживаем усилия Саудовской Аравии, направленные на деэскалацию".

Ранее мы писали о том, что сближение позииций США и Ирана беспокоит Израиль.