Кыргызстан начнет печатать банкноты национальной валюты внутри страны

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 30-летию введения национальной валюты, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу кыргызского лидера.

Жапаров отметил, что май 1993 года - один важных периодов в истории Кыргызской Республики. "Именно тогда была принята Конституция Кыргызской Республики, а через некоторое время была введена в обращение национальная валюта", - пояснил глава государства.

По его словам, введение в обращение национальной валюты открыло возможности для самых важных экономических реформ. "Кыргызстан одним из первых среди стран бывшего Союза ввел в обращение национальную валюту. Это определило наш независимый путь развития и создало условия для самостоятельной денежно-кредитной политики", - сказал он.

Кыргызский лидер отметил, что за прошедшие 30 лет сом стал символом стабильности кыргызской государственности и главным элементом независимой экономической политики страны.

"В настоящее время на фоне мировых событий на внешнем финансовом рынке наблюдается волатильность валют других стран. Сложившиеся обстоятельства подтверждают значимость Национального банка как финансового института. Он должен продолжать работу по сохранению покупательной способности национальной валюты, обеспечению стабильности финансово-банковской системы и поддержанию уровня доверия населения к финансовым организациям", - сказал Жапаров.

Жапаров сообщил, что в ближайшее время Кыргызстан начнет печатать банкноты национальной валюты внутри республики. Ведется соответствующая работа в этом направлении, приобретена необходимая техника, добавил он.