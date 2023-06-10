Борис Джонсон сложил с себя депутатские полномочия

Бывший премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон сложил с себя полномочия депутата Палаты общин (нижней палаты) британского парламента, в которую он впервые был избран в 2001 году, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я написал моей ассоциации [округа] Аксбридж и Саут-Райслип (от которого Джонсон избирался в Палату общин - прим. ТАСС), чтобы сказать, что я незамедлительно складываю с себя полномочия и немедленно запускаю процедуру дополнительных выборов", - говорится в распространенном заявлении политика.

Он возглавлял правительство с 2019 по 2022 год.