https://news.day.az/world/1572102.html Борис Джонсон сложил с себя депутатские полномочия
Борис Джонсон сложил с себя депутатские полномочия
Бывший премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон сложил с себя полномочия депутата Палаты общин (нижней палаты) британского парламента, в которую он впервые был избран в 2001 году, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Я написал моей ассоциации [округа] Аксбридж и Саут-Райслип (от которого Джонсон избирался в Палату общин - прим. ТАСС), чтобы сказать, что я незамедлительно складываю с себя полномочия и немедленно запускаю процедуру дополнительных выборов", - говорится в распространенном заявлении политика.
Он возглавлял правительство с 2019 по 2022 год.
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