Раскрыт план Маска на Европу

Глава Tesla Илон Маск намерен в ближайшую неделю договориться о начале строительства новой фабрики по производству электрокаров компании на территории Франции. Об этом сообщает издание Business Insider, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В мае Маск встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. После этой встречи Маск сказал, что Tesla надеется сделать значительные инвестиции в страну. Высказывания бизнесмена породили версию о том, что Tesla построит Gigafactory во Франции", - говорится в статье.

Отмечается, что Маск сможет провести переговоры на крупнейшей технологической конференции Франции Vivatech в Париже. В настоящее время Tesla исследует страны мира для своих следующих фабрик Gigafactory.