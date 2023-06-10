Соросовцы раскачивают лодку в Армении

- одного министра может выкинуть за борт

В последние несколько недель "соросовцы" начали настоящую атаку против министра внутренних дел Армении Ваге Казаряна, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

В любом инциденте, связанном с полицейской системой, они пытаются найти его вину, утверждает СМИ в Армении.

Своего "назначенца" они планировали привести на эту должность изначально, однако премьер Никол Пашинян предпочел назначить Казаряна, своего школьного друга. "Соросовцы" затаили обиду и пытаются всячески торпедировать Казаряна.

"По нашим сведениям, дело не в том, хорошо или плохо работает Ваге Казарян, а в том, что те же "соросовцы" не возражали, когда полиция предпринимала незаконные действия против оппозиции или родителей погибших солдат", - пишет издание.

Отметим, должность министра внутренних дел была восстановлена с 1 января 2023 года после 20-летнего перерыва. МВД объединило полицию (до того существовавшую как отдельное ведомство при премьер-министре), а также спасательную и миграционную службы.

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