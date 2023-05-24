Сорос пытается наложить лапу на выборы в Турции

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил, что его венгерский коллега Шандор Пинтер предупреждал Анкару о "необходимости быть осторожным" из-за возможного влияния Вашингтона на выборы в стране, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,52% голосов, его соперник от семи партий оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 44,88%. Второй тур президентских выборов назначен на 28 мая. Для победы кандидату необходимо набрать простое большинство голосов. В субботу стартовало голосование в зарубежных представительствах Турции и на погранпунктах.

"Премьер-министр Венгрии Орбан изгнал Сороса и всех его людей из своей страны. Орбан также превратил свою избирательную кампанию в референдум по ЛГБТ и выиграл эту кампанию с 80-процентной победой. Министр внутренних дел Венгрии Пинтер Шандор - мой друг. Мы находимся в постоянном контакте. Он рассказал нам, что казначейство США прислало деньги для влияния на выборы. Он предупредил нас, чтобы мы тоже были осторожны", - приводит слова главы МИД Турции газета Aydınlık.

Ранее мы писали о том, что Сорос попал под шквал критики известного миллиардера.

