Власти ФРГ не нашли свидетельств участия Польши в подрыве «Северных потоков»

Власти Германии заявили, что у них нет доказательств причастности Польши к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2". Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Об этом изданию сообщил чиновник, знакомый с ходом расследования. "Я не могу исключить, что в этом деле замешана какая-то польская компания или что-то еще", - заявил он. В настоящее время следователи ФРГ изучают свидетельства того, что Польшу использовали как оперативную базу для атак.

Взрывы на "Северных потоках" произошли 26 сентября 2022 года. 8 февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш заявил, что к диверсии на "Северных потоках" причастны США. По его версии, операцию провели Военно-морские силы (ВМС) США, для установки бомб использовали подлодки.