Маск «нашел» бюджетный вариант шлема от Apple

Глава SpaceX и Tesla, владелец социальной сети Twitter Илон Маск опубликовал мем, в котором высмеял стоимость гарнитуры смешанной реальности Vision Pro от компании Apple. В Twitter он сравнил новый гаджет с грибами, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Смешанная реальность от Apple за $3499 против смешанной реальности за $20", - говорится в меме. На картине изображены пользователь гарнитуры Vision Pro и грибы.

После покупки компании Twitter Маск регулярно критиковал Apple за комиссию в 30% за каждую покупку пользователями смартфонов iPhone внутри соцсети. По мнению миллиардера, подобная комиссия - это "30%-й налог на интернет" для пользователей "айфонов" и других гаджетов Apple.