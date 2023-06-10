Маск «нашел» бюджетный вариант шлема от Apple
Глава SpaceX и Tesla, владелец социальной сети Twitter Илон Маск опубликовал мем, в котором высмеял стоимость гарнитуры смешанной реальности Vision Pro от компании Apple. В Twitter он сравнил новый гаджет с грибами, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Смешанная реальность от Apple за $3499 против смешанной реальности за $20", - говорится в меме. На картине изображены пользователь гарнитуры Vision Pro и грибы.
После покупки компании Twitter Маск регулярно критиковал Apple за комиссию в 30% за каждую покупку пользователями смартфонов iPhone внутри соцсети. По мнению миллиардера, подобная комиссия - это "30%-й налог на интернет" для пользователей "айфонов" и других гаджетов Apple.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре