В Казахстане растет число погибших из-за лесных пожаров

Обнаружены тела еще 11 человек, пропавших без вести во время лесных пожаров в области Абай на востоке Казахстана.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Казахстана, передает Day.Az. Таким образом, число погибших достигло 14 человек.

В тушении пожара, который за короткий промежуток времени распространился на 60 тысяч гектаров, было задействовано 250 единиц техники и 11 вертолетов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об освобождении от должности министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Или в связи с продолжающимися два дня крупными лесными пожарами. Глава государства отложил визит во Вьетнам, запланированный на 11-13 июня.