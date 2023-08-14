В Финляндии не обеспокоены из-за планов РФ увеличить численность войск у границы

Финляндия не обеспокоена планами России увеличить численность войск на границе со страной. Об этом заявила финский министр иностранных дел Элина Валтонен в интервью газета Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"На самом деле у нас нет никаких опасений в связи с этим. Это довольно ожидаемо", - сказала Валтонен, комментируя заявление главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о планах по увеличению количества военных у границ после вступления Финляндии в НАТО.

По ее словам, граница Финляндии "довольно пуста" от российских солдат в связи с военными действиями в Украине. Глава МИД Финляндии утверждает, что с недавних пор РФ отвела свои войска, и если бы ее страна представляла угрозу, то этого бы не произошло.