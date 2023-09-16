https://news.day.az/world/1598470.html Премьер-министр Грузии отправился с визитом в США
Премьер-министр Грузии отправился с визитом в США
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отправился с визитом в США.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространила пресс-служба премьер-министра Грузии.
Отмечено, что глава правительства примет участие в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Сообщается, что в рамках визита Ираклий Гарибашвили проведет двусторонние встречи на высоком уровне.
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