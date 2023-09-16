Премьер-министр Грузии отправился с визитом в США

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отправился с визитом в США.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространила пресс-служба премьер-министра Грузии.

Отмечено, что глава правительства примет участие в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Сообщается, что в рамках визита Ираклий Гарибашвили проведет двусторонние встречи на высоком уровне.