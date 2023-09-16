https://news.day.az/world/1598543.html Вертолет потерпел крушение в Турции - ВИДЕО
Вертолет потерпел крушение в Турции - ВИДЕО
Частный вертолет врезался в деревья в курортной зоне в городе Афьон-Карахисар на западе Турции. Об этом сообщил 16 сентября телеканал A Haber, передает Day.Az.
По данным вещателя, получили травмы два человека, которые в момент крушения были на борту. На месте происшествия работают пожарные и врачи экстренной помощи.
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