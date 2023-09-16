Вертолет потерпел крушение в Турции

Частный вертолет врезался в деревья в курортной зоне в городе Афьон-Карахисар на западе Турции. Об этом сообщил 16 сентября телеканал A Haber, передает Day.Az.

По данным вещателя, получили травмы два человека, которые в момент крушения были на борту. На месте происшествия работают пожарные и врачи экстренной помощи.