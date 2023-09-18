Армия Тайваня обнаружила возле острова летательные аппараты Китая

Вооруженные силы Тайваня сообщили об обнаружении утром возле острова 28 летательных аппаратов Народно-освободительной армии Китая. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении тайваньского оборонного ведомства.

По его данным, в их числе были истребители J-10, J-16, стратегические бомбардировщики H-6, самолет дальнего радиолокационного обнаружения KJ-500, многоцелевые самолеты Y-9, самолет-заправщик Y-20, а также беспилотники CH-4.

Как отмечается в заявлении ведомства, 20 самолетов пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива или вошли в опознавательную зону ПВО острова.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.