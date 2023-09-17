В Турции вспыхнул лесной пожар

Лесной пожар возник близ Аланьи в Турции, передает Day.Az.

Возгорание произошло недалеко от плотины Дим в уезде Узуноз в 11 км от центра Аланьи.

В тушении участвуют наземные пожарные расчеты и авиация. Задействованы 3 вертолета, 15 пожарных машин и водометов. Власти также эвакуировали жителей пяти домов, расположенных вблизи зоны пожара из опасений, что огонь может перекинуться на постройки.

Жилым кварталам в самой Аланье или гостиницам ничего не угрожает.