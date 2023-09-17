https://news.day.az/world/1598643.html В Турции вспыхнул лесной пожар
В Турции вспыхнул лесной пожар
Лесной пожар возник близ Аланьи в Турции, передает Day.Az.
Возгорание произошло недалеко от плотины Дим в уезде Узуноз в 11 км от центра Аланьи.
В тушении участвуют наземные пожарные расчеты и авиация. Задействованы 3 вертолета, 15 пожарных машин и водометов. Власти также эвакуировали жителей пяти домов, расположенных вблизи зоны пожара из опасений, что огонь может перекинуться на постройки.
Жилым кварталам в самой Аланье или гостиницам ничего не угрожает.
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