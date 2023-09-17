В США призвали усиливать давление на Китай

Бывший вице-президент США, кандидат на пост главы государства в 2024 году Майк Пенс заявил, что Соединенным Штатам следует усиливать давление на Китай в ответ на агрессивное поведение Пекина. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на CNN.

По словам Пенса, в случае победы на выборах президента он намерен ограничивать доступ КНР к экономике США. Также он планирует усиливать военное присутствие в азиатском регионе.

"Я верю, что мы можем затмить китайский флот в Азиатско-Тихоокеанском регионе, потому что в конечном итоге мир и процветание приходят через силу", - сказал он.