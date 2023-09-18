Грузинская спецслужба заявила о готовящейся попытке переворота в стране
Определенная группа лиц, действующая на территории Грузии и за ее пределами, планирует в октябре-декабре этого года дестабилизировать ситуацию в стране и организовать беспорядки с целью свержения действующих властей насильственным путем.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Службы государственной безопасности Грузии.
"Датой начала деструктивных процессов выбран период октябрь-декабрь текущего года, когда должно быть обнародовано решение Еврокомиссии о предоставлении или нет статуса кандидата Грузии на членство в Евросоюз", - говорится в заявлении.
В нем отмечается, что "заговорщики" рассчитывают, что решение Еврокомиссии будет для Грузии отрицательным, что послужит поводом для обвинения властей в проведении российских интересов.
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