Одно из крупнейших массовых незаконных пересечений границы в США

В Игл-Пасс, штат Техас, произошло одно из крупнейших массовых незаконных пересечений границы - её перешли более 2200 человек.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Это произошло прямо рядом с портом въезда, поскольку нелегальные иммигранты продолжают игнорировать сообщения администратора Байдена "не приезжайте" и не боятся обещанных "последствий" за нелегальный переход границы.