https://news.day.az/world/1599049.html Одно из крупнейших массовых незаконных пересечений границы в США - ВИДЕО
Одно из крупнейших массовых незаконных пересечений границы в США - ВИДЕО
В Игл-Пасс, штат Техас, произошло одно из крупнейших массовых незаконных пересечений границы - её перешли более 2200 человек.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Это произошло прямо рядом с портом въезда, поскольку нелегальные иммигранты продолжают игнорировать сообщения администратора Байдена "не приезжайте" и не боятся обещанных "последствий" за нелегальный переход границы.
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