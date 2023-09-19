https://news.day.az/world/1599366.html Протестующие слехстнулись с полицией у посольства РФ в Ереване - ВИДЕО
Протестующие слехстнулись с полицией у посольства РФ в Ереване - ВИДЕО
Возле здания посольства России в ходе протестов в Ереване начались столкновения между протестующими и полицией. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщает Day.Az.
Протестующие требуют от России урегулировать ситуацию в Карабахе. При этом не объясняется, какие меры в регионе, признанном премьер-министром Армении Николом Пашиняном территорией Азербайджана, должен предпринимать миротворческий корпус РФ.
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