Протестующие слехстнулись с полицией у посольства РФ в Ереване

Возле здания посольства России в ходе протестов в Ереване начались столкновения между протестующими и полицией. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщает Day.Az.

Протестующие требуют от России урегулировать ситуацию в Карабахе. При этом не объясняется, какие меры в регионе, признанном премьер-министром Армении Николом Пашиняном территорией Азербайджана, должен предпринимать миротворческий корпус РФ.