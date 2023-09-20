США могут предложить Саудовской Аравии договор о военном сотрудничестве

Соединенные Штаты могут предложить Саудовской Аравии заключить договор о военном сотрудничестве как условие для нормализации отношений королевства с Израилем. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники в американском истеблишменте, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их данным, договор, который обсуждают Вашингтон и Эр-Рияд, будет похож на соглашения в оборонной сфере, заключенные США с Японией и Южной Кореей. В случае подписания документа США обязуется предоставить Саудовской Аравии военную поддержку в случае, если само королевство или другое ближневосточное государство подвергнутся нападению третьей страны. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд считает потенциальный договор с американской стороной в сфере обороны важнейшим аспектом своих переговоров с президентом США Джо Байденом по вопросу о нормализации саудо-израильских отношений, подчеркнули источники.

Кроме того, в Эр-Рияде полагают, что заключение оборонного соглашения с США обезопасит королевство от посягательств со стороны Ирана, которых в Саудовской Аравии опасаются, несмотря на нормализацию отношений с Тегераном. Так, Мухаммед бен Сальман Аль Сауд требует помощи от администрации Байдена в вопросе разработки мирной ядерной программы, которая, как полагают американские чиновники, может стать прикрытием для разработки ядерного оружия в целях противодействия Ирану.

Издание отмечает, что любое соглашение с Саудовской Аравией вызовет серьезные возражения в Конгрессе США, поскольку многие американские законодатели считают королевство ненадежным партнером, которого мало заботят интересы Вашингтона и который невнимательно относится к соблюдению прав человека. Кроме того, идея о договоре с Саудовской Аравией идет вразрез с риторикой Байдена в ходе его предвыборной кампании в 2020 году: тогда будущий хозяин Белого дома обещал превратить арабское королевство в политическую парию.

Однако, подчеркивают официальные лица США, сближение Саудовской Аравии и Израиля создаст возможность разрядки в арабо-израильском конфликте и может сыграть на руку Вашингтону, поскольку нормализация отношений королевства с еврейским государством при посредничестве США может существенно ослабить позиции Китая на Ближнем Востоке.