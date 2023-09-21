Армянские блюстители порядка арестовали десятки протестующих

Полиция Армении минувшей ночью у здания правительства в центре Еревана задержала 30 протестующих.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в в пресс-службе МВД Армении.

Протестующие требовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

"Против 28 из них возбуждены уголовные дела, а против 2 возбуждены административные дела", - отметили в ведомстве.