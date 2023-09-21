https://news.day.az/world/1599860.html Армянские блюстители порядка арестовали десятки протестующих
Армянские блюстители порядка арестовали десятки протестующих
Полиция Армении минувшей ночью у здания правительства в центре Еревана задержала 30 протестующих.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в в пресс-службе МВД Армении.
Протестующие требовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
"Против 28 из них возбуждены уголовные дела, а против 2 возбуждены административные дела", - отметили в ведомстве.
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