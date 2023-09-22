Массовые протесты в Греции

В Греции продолжаются протесты против закона увеличивающего максимальное количество рабочих часов до 13 в день.

Тысячи греческих работников государственного сектора сплотились против масштабных трудовых реформ, предложенных консервативным правительством всего через несколько месяцев после его переизбрания.

Новый закон кроме прочего, позволит работодателям при необходимости ввести шестидневную рабочую неделю, а работника теперь можно уволить в течение первого года работы без предупреждения и вознаграждения.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.