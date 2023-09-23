Между Германией и Польшей разгорелся скандал из-за незаконной выдачи сотни тысяч рабочих виз мигрантам. В связи с этим канцлер Германии Олаф Шольц пригрозил вновь ввести пограничный контроль между странами.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Bloomberg.

"Визовый скандал, который происходит в Польше, требует расследования. Я не хочу, чтобы Польша просто пропускала мигрантов", - заявил он.

Канцлер добавил, что обсудит этот вопрос с польским правительством, и поднял вопрос о возможности введения пограничного контроля с Польшей и другими соседними странами.

По данным правительства, за первые восемь месяцев этого года убежище попросили более 204 тысяч беженцев, что на 77% больше, чем за аналогичный период 2022 года. По данным немецкой полиции, в первой половине этого года на границе с Польшей было задержано более 12 тысяч нелегальных мигрантов.