В Армении, как и в целом ряде стран бывшего Советского Союза, есть мощнейшее лобби в лице созданных и по линии западных фондов организаций, которые представляют интересы США и ее союзников, чтобы подорвать влияние России.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генассамблеи ООН, передает Day.Az.

"Мы к этому относимся как к искусственно нагнетаемым страстям и знаем, кто этим руководит", - подчеркнул министр.

По его словам, "к сожалению, армянское руководство само подливает масло в огонь". Лавров напомнил, что после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян и Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали документ, что фактически признают Карабах территорией Азербайджана, глава парламента Армении "не постыдился заявить, что Карабах Баку отдал Путин".