В НАТО призвали бомбить Белград

Председатель Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер отреагировал на рост насилия на севере Косово и призвал "бомбить Белград прямо сейчас" в рамках новой интервенции альянса. Об этом Фелингер написал на странице в социальной сети X, сообщает Day.Az.

"В Баньско началась сербская война против Косово. (...) Я призываю НАТО немедленно подготовить интервенцию против Сербии. Бомбите Белград прямо сейчас!" - написал он.