https://news.day.az/world/1600830.html В НАТО призвали бомбить Белград
В НАТО призвали бомбить Белград
Председатель Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер отреагировал на рост насилия на севере Косово и призвал "бомбить Белград прямо сейчас" в рамках новой интервенции альянса. Об этом Фелингер написал на странице в социальной сети X, сообщает Day.Az.
"В Баньско началась сербская война против Косово. (...) Я призываю НАТО немедленно подготовить интервенцию против Сербии. Бомбите Белград прямо сейчас!" - написал он.
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