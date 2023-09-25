Вучич созывает Совет Нацбезопасности Сербии

Совет Национальной безопасности Сербии проведет заседание на фоне происходящего на севере Косово и Метохии. Об этом сообщил президент Сербии Александар Вучич, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы, как и весь день сегодня, проведем заседание совета национальной безопасности используем свое терпение, ответственность и решения будем принимать внимательно, детально и основательно подготовим решения", - анонсировал Вучич, добавляя, что они будут объявлены "в предстоящие дни".

Президент Сербии также рассказал, что несколько десятков сербов были окружены в регионе, это было сделано "вместе с международными силами, логистически и всеми способами".

"После окружения на них совершено жестокое нападение, мы спрашивали себя, почему этого не делает (миссия НАТО) KFOR, а они дали карт-бланш (косовскому премьеру) Курти, чтобы как говорят, разобрались с террористами", - пояснил Вучич.