НАТО выделит миллиард долларов стартапам на противостояние с Китаем
НАТО выделит миллиард долларов оборонным стартапам на техническое противостояние с Китаем. Об этом сообщает газета Financial Times (FT), передает Day.Az.
"Существует нехватка венчурного капитала для глубоких технологий, особенно в Европе. Мы хотели предоставить больше капитала с нашей стороны для инвестирования в эти компании, чтобы им не пришлось обращаться к китайским инвесторам", - сообщил помощник генерального секретаря НАТО Дэвид ван Вил.
Отмечается, что к фонду уже присоединились 23 страны-члена НАТО, они выразили готовность к финансированию проектов. Крупнейшим получателем средств является европейский оборонный стартап Helsing, который привлек 209 миллионов евро на разработку своего программного обеспечения, которое используется для поддержки вооруженных сил.
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