https://news.day.az/world/1601188.html Токаев сменил главнокомандующего сухопутными войсками
Токаев сменил главнокомандующего сухопутными войсками
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжения об освобождении и назначении главнокомандующего сухопутными войсками Вооруженных Сил Республики Казахстан, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Так, распоряжением главы Казахстана Талгат Койбаков освобожден от должности главнокомандующего сухопутными войсками Вооруженных сил республики.
Другим распоряжением на эту должность назначен Асан Жусупов, который ранее командовал войсками регионального командования "Восток".
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