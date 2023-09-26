Экс-мэр Еревана задержан за подготовку покушения на Пашиняна

Бывший мэр Еревана и экс-заместитель председателя союза "Еркрапа" Альберт Базеян арестован за подготовку покушения на премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом сообщил в соцсетях его адвокат Георгий Меликян.

Ходатайство следствия было полностью удовлетворено, отмечает канал.

Ранее адвокат Акоп Джангирян сообщал, что Базеян был задержан у себя в квартире вечером 23 сентября. Сотрудники Службы национальной безопасности провели у него обыск и изъяли некоторые предметы и документы. После этого его доставили в СНБ, а затем в следственный изолятор МВД по Эребунийскому району Еревана. Он подозревался в присвоении власти.

По информации, вместе с Альбертом Базеяном были задержаны еще семеро членов военно-патриотической организации "Крестоносцы".